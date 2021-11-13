Українська актриса і зірка першого сезону шоу «Холостячка» Ксенія Мішина показала себе з несподіваного боку, і привернула увагу Олександра Еллерта.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим фото в своєму Instagram. Зараз Мішина відпочиває в горах, де насолоджується повною свободою і мальовничою природою. Актриса поділилася фото, зробленим під час відпочинку.

На знімку Мішина позує під відкритим небом на тлі гір. Актриса забавно вигнулася вперед, дозволивши волоссю майже повністю закрити її обличчя. Замість звичного для неї гламурного вбрання Ксенія була одягнена в просту чорну толстовку і обтягуючі штани. Актриса виглядала дуже природно.

"Ну тут тотальне возз'єднання з собою в дикій природі", - написала Мішина.

Пост актриси привернув увагу її колишнього коханого, переможця "Холостячки" Олександра Еллерта.

"Сильно", - написав він у коментарях.

Шанувальники пари тут же відреагували.

"наступне слово люблю?", "тихо! Не псуйте інтригу".

Фанати Мішиної також коментували її фото:

"Ви-найкраща", "просто розквітає квітка Краса", "ти прекрасна", "кішечка. сама граціозна і приваблива на хижаків", "яке гарне волосся!!",- пишуть люди.

Нагадаємо, маленька красуня змусила Руслану, Мішину і Притулу покритися мурашками на "Україна має талант".

Як повідомляла Politeka, "холостячку" Мішину в чорному міні запідозрили у вагітності.

Також Politeka писала, що Мішина вийшла в світ в подарунку від Тригубенка з "Холостячки" і поділилася одкровенням.