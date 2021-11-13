Украинская актриса и звезда первого сезона шоу «Холостячка» Ксения Мишина показала себя с неожиданной стороны, и привлекла внимание Александра Эллерта.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым фото в своем Инстаграм. Сейчас Мишина отдыхает в горах, где наслаждается полной свободой и живописной природой. Актриса поделилась фото, сделанным во время отдыха.

На снимке Мишина позирует под открытым небом на фоне гор. Актриса забавно выгнулась вперед, позволив волосам почти полностью закрыть ее лицо. Вместо привычного для нее гламурного наряда Ксения была одета в простую черную толстовку и обтягивающие штаны. Актриса выглядела очень естественно.

«Ну тут тотальное воссоединение с собой в дикой природе», - написала Мишина.

Пост актрисы привлек внимание ее бывшего возлюбленного, победителя «Холостячки» Александра Эллерта.

«Сильно», - написал он в комментариях.

Поклонники пары тут же отреагировали.

«следующее слово люблю?», «тихо! Не портьте интригу».

Фанаты Мишиной также комментировали ее фото:

«Вы – лучшая», «Просто расцветающий цветок красота», «Ты прекрасна», «Кошечка. самая грациозная и привлекательная на хищников», «Какие красивые волосы!!», - пишут люди.

Напомним, маленькая красотка заставила Руслану, Мишину и Притулу покрыться мурашками на "Україна має талант".

Как сообщала Politeka, "холостячку" Мишину в черном мини заподозрили в беременности.

Также Politeka писала, что Мишина вышла в свет в подарке от Тригубенко из "Холостячки" и поделилась откровением.