Юная участница шоу "Україна має талант" опасным выступлением довела до мурашек звездных судей Мишину, Притулу, Кота и Руслану.

Как сообщает Politeka.net, на странице шоу "Україна має талант" в Instagram опубликовали видеоанонс, в котором показали фрагменты с выступления юной участницы. Маленькая Николь пришла на шоу победить, и у нее на это есть все шансы, ведь малышка исполнила самый опасный трюк в истории проекта.

Оказалось, у девочки необычный и совсем недетский талант – она исполняет опасные трюки в подвешенном состоянии, полностью доверившись своему отцу, который управляет лебедками. И надо сказать, что Николь своим выступлением довела судей до мурашек. На крупных планах в видео можно увидеть реакцию Ксении Мишиной, Русланы, Сергея Притулы и Евгения Кота, видно, что они просто потрясены.

"Маленькая красотка с недетским талантом. Доверится папиным рукам, чтобы исполнить самый опасный трюк в истории шоу "Україна має талант", - говорится в анонсе.

Украинцы впечатлены выступлением Николь не меньше судей, в комментариях пишут: "Уже не дождусь", "Очень талантливая и бесстрашная Николь", "Мы верим в твою победу! Ты настоящий талант!", "Ура! Наконец! Самая лучшая! Настоящая победительница! Вся Украина с тобой!", "Обожаю тебя, чемпионка! Уверена, это будет самый интересный эфир! Жду твоё выступление, юная чемпионка", "Это точно будет нечто!".

Напомним, Красотка Лиза под потолком без страховки заставила судью "Україна має талант" Притулу забыть обо всем: "Это же опасно".

Как сообщала Politeka, Судья "Україна має талант" Кот отверг дар единственной рэп-учительницы, пришлось вмешаться Притуле и Мишиной: "Нужно ставить министром образования".

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