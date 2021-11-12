Экс-участница "Холостяк 11" с Михаилом Заливако воздушная гимнастка Лиза Крутикова вернулась на телевидение - девушка засветилась в шоу "Україна має талант".

Лиза уже давно занимается воздушной гимнастикой, до "Холостяка" выступала на круизных лайнерах. Получив отворот-поворот от Заливако, девушка продолжила заниматься любимым делом и решила попробовать свои силы на другом проекте. Так Крутикова очутилась на "Україна має талант", где ее способности оценили по достоинству.

Судьи Сергей Притула, Женя Кот и Ксения Мишина, разинув рты, наблюдали за опасными трюками. Соответствующие кадры опубликованы на официальной страничке шоу в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Лиза в красном купальнике извивалась на обруче под потолком без страховки. Когда она отпустила руки, чтобы "упасть" и в последний момент ухватилась за обруч, Притула аж вскрикнул.

Украинцы бурно обсуждают выступление гимнастки:

"Вся жизнь в тренировках 🔥💪🏼"

"Это мега круто!❤❤❤Браво!!!🔥"

"Нереальная Лиза😍🔥"

"Красотка, мурашки от выступления 🔥"

"Лиза, ты необыкновенная во всех смыслах и столько солнышка внутри"

"Это невероятно 🤩🤩🤩🤩 большая молодец😍😍 завораживает🤩😍"

"Труд реально адский, но она просто вау... Лучшая!!!"

"Я так и не рассмотрела, там была сетка страховочная натянута? Это же опасно - Нет, Лиза говорила, что выступает без страховки!"

Напомним, Мишина выбрала своих любимчиков на "Україна має талант", кто попал сразу в финал: "Вы пришельцы?"

Как сообщала Politeka, заплаканная Лиза из "Холостяка" рассказала, что с ней происходит: "На самом деле очень тяжело..."

Также Politeka писала, что экс-участница "Холостяка" поразила Мишину и Притулу на "Україна має талант": "Сумасшедшая..."