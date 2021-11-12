Актриса Ксения Мишина, которая была героиней шоу "Холостячка, а в этом году стала судьей на шоу "Україна має талант", рассказала секрет своей женственности.

Популярная артистка много внимания уделяет выбору образов, передает Politeka.net. Ксения Мишина всегда выглядит очень стильно, а благодаря хорошому вкусу, она умеет сочетать разные вещи.

В этот раз артистка дала интервью Melovin в программе "Світське Життя" актриса появилась в туфлях на высоких каблуках и платформе от бренда Versace. По словам Мишиной, она решила купить обувь, как только ее увидела.

"Я поняла, что они должны быть у меня, то есть я их подарила себе и сказала: "Это для твоей женственности!", я просто влюбилась в них с первого взгляда.... Девушка должна себя баловать!", - поделилась Мишина.

По словам артистки, она в детстве мечтала стать моделью, но рост не позволил, а теперь ей помогают туфли на каблуке стать немного выше.

Отметим, также артистка была в пиджаке, у которого есть история - Ксении его подарил участник шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко. Они подбирали одежду вместе, и звезда ходила в ней на знакомство с родителями финалиста.

Напомним, Тригубенко разоткровенничался об отношениях после провала в "Холостячке" и успел пожалеть

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