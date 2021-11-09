Известный бизнесмен и финалист 1-го сезона проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко разоткровенничался об отношениях и успел пожалеть об этом.

Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом. Около года назад он пришел на проект "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, для того, чтобы покорить её сердце. Алексей дошел до финала, однако "Холостячка" выбрала другого.

Так, на этот раз бизнесмен опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Алексей Тригубенко пришел на пост-шоу "Как выйти замуж" и там рассказал о своих отношениях после проекта "Холостячка". Однако, как оказалось, все его откровения вырезали из шоу и не показали зрителям.

"Не показали этот эпизод в эфире. Знаете, что я думаю?", - ответил финалист "Холостячки".

"Это даже к лучшему, потому что я считаю, что если я не показывал отношения, когда они были, то и говорить сейчас о них будет неправильно. Плюс я наговорил там кучу лишнего", - признался Алексей Тригубенко.

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