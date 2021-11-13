Популярна українська співачка Настя Каменських вразила яскравою зовнішністю в блискучому вбранні, навмисно покрасувавшись перед камерою.

Як пише Politeka.net, зірка порадувала своїх шанувальників новим відео на своїй сторінці в Тікток.

Настя любить показувати себе фанатам в самих різних образах: починаючи від Домашнього без косметики і закінчуючи химерними нарядами для сцени. На цей раз мова йшла явно про другий варіант.

Судячи з усього, Каменських записала відео в гримерці. Співачка з'явилася в дуже ефектній сукні: наряд був повністю розшитий блискучими паєтками, які так і переливалися на світлі. Чорні, сріблясті і золотисті блискітки становили загальний візерунок.

Увага до себе відразу ж привертала об'ємна спідниця незвичайної форми, яка стирчала в сторони, створюючи ефект дуже широких стегон. Глибоке декольте також підкреслювало фігуру Насті.

На кадрах Каменських ефектно поправила свої пишні кучерики, а потім почала танцювати під музику.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її відео.

"Красуня", "шикарна дівчина", "класна", "Краса барвиста", "не вистачає твоїх пісень", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських полонила стильним чином з короткою стрижкою.

Як повідомляла Politeka, 66-річна мама Насті Каменських у вузьких брюках вразила стильним виглядом.

Також Politeka писала, що Каменських без макіяжу і з задоволеною посмішкою покрасувалася на домашніх кадрах.