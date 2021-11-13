Популярна українська співачка Настя Каменських вразила яскравою зовнішністю в блискучому вбранні, навмисно покрасувавшись перед камерою.
Як пише Politeka.net, зірка порадувала своїх шанувальників новим відео на своїй сторінці в Тікток.
Настя любить показувати себе фанатам в самих різних образах: починаючи від Домашнього без косметики і закінчуючи химерними нарядами для сцени. На цей раз мова йшла явно про другий варіант.
Судячи з усього, Каменських записала відео в гримерці. Співачка з'явилася в дуже ефектній сукні: наряд був повністю розшитий блискучими паєтками, які так і переливалися на світлі. Чорні, сріблясті і золотисті блискітки становили загальний візерунок.
Увага до себе відразу ж привертала об'ємна спідниця незвичайної форми, яка стирчала в сторони, створюючи ефект дуже широких стегон. Глибоке декольте також підкреслювало фігуру Насті.
Україна жорстко покарала чоловіка Алли Пугачової Галкіна: в СБУ розкрили, за що саме поплатився російський гуморист
Вакарчук, який «втік» з України, показав, за що любить свою роботу: «Пропонують...»
Екс-ВІА Гра Мейхер влаштувала провокаційну фотосесію перед дзеркалом: "Для чого чіпати своє тіло?"
Пішла з життя радянська актриса і зірка популярного серіалу: "віддавала всю себе цілком"
Нікітюк, Андре Тан, Єфросиніна та інші відреагували на "мальдівські" проблеми Полякової: "Сама себе задовбала"
На кадрах Каменських ефектно поправила свої пишні кучерики, а потім почала танцювати під музику.
Шанувальники співачки прийшли в захват від її відео.
"Красуня", "шикарна дівчина", "класна", "Краса барвиста", "не вистачає твоїх пісень", - пишуть люди.
Нагадаємо, Каменських полонила стильним чином з короткою стрижкою.
Як повідомляла Politeka, 66-річна мама Насті Каменських у вузьких брюках вразила стильним виглядом.
Також Politeka писала, що Каменських без макіяжу і з задоволеною посмішкою покрасувалася на домашніх кадрах.