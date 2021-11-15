Переможець п'ятого сезону шоу "МайстерШеф", ресторатор і блогер Євген Клопотенко відверто розповів про свою роботу, зізнавшись скільки зусиль і часу вона потребує.

Як пише Politeka.net, Клопотенко в Instagram.

«От запущу роботу в ресторані, відкриємося і підуть процесікі самі по собі, а я - по собі. Це приклад того, як думати не можна. Бо ресторан - це завжди як така маленька і дуже норовлива дитинка, що вимагає твоєї уваги. То сісю дати, то подумати над майбутнім розвитком, то влаштувати добрячу прочуханку. Карочє, треба бути включеним у життя тієї вередливої, але любимої істоти 24/7», - зазначав ресторатор.

Так, тільки за останні три дні Клопотенко відправив у відпустку двох кухарів свого ресторану. Також вирішили збільшити кухню, що має покращити швидкість роботи. Крім того. В ресторан закуповують скатертини, нові келихи, тарілки, свічки та столи.

Попрацювали і над меню. Запустили розробку коктейлів на основі українських овочів, змінюють презентації всіх страв. Пропрацьовують українські аналоги чорному перцю, шоколаду, лимону і подібним.

Також взяли людину, що буде відповідати за еко-процеси. В ресторані вирішили зменшити кількість пластику, який використовують.

Готується ресторатор вже і до Нового року.

«Вирішили, що цього Нового року не буде ялинки, бо то не дуже про оточуюче середовище. Замість цього поставимо крутий український дідух», - зазначив Клопотенко.

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