Победитель пятого сезона шоу "МастерШеф", ресторатор и блогер Евгений Клопотенко откровенно рассказал о своей работе, признавшись сколько усилий и времени она требует.

Как пишет Politeka.net, Клопотенко в Instagram.

"Вот запущу работу в ресторане, откроемся и пойдут процессики сами по себе, а я - по себе. Это пример того, как думать нельзя. Потому что ресторан-это всегда как такой маленький и очень своенравный ребеночек, требующий твоего внимания. То сисю дать, то подумать над будущим развитием, то устроить хорошую взбучку. Карочє, надо быть включенным в жизнь той капризной, но любимой существа 24/7», - отмечал эксперт.

Так, только за последние три дня Клопотенко отправил в отпуск двух поваров своего ресторана. Также решили увеличить кухню, что должно улучшить скорость работы. Кроме того. В ресторан закупают скатерти, новые бокалы, тарелки, свечи и столы.

Поработали и над меню. Запустили разработку коктейлей на основе украинских овощей, меняют презентации всех блюд. Прорабатывают украинские аналоги черному перцу, шоколаду, лимону и подобным.

Также взяли человека, который будет отвечать за ЭКО-процессы. В ресторане решили уменьшить количество пластика, который используют.

Готовится ресторатор уже и к Новому году.

"Решили, что в этом новом году не будет елки, потому что это не очень об окружающей среде. Вместо этого поставим крутой украинский дидух», - отметил Клопотенко.

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