Відомий бізнесмен і головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський, який приїхав з Майямі, засвітився в компанії Григорія Решетника.

Як передає Politeka.net, новий сезон шоу "Холостяк" з'явиться вже наступної весни на телеекранах каналу "СТБ". Головним героєм 12-го сезону "Холостяка" став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Він переїхав зі Львова до Америки, щоб побудувати кар'єру, і зараз займається нерухомістю в Майямі.

Так, цього разу бізнесмен опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Алекс Топольський в компанії команди проєкту "Холостяк". Поруч з ним ведучий шоу Григорій Решетник, Анна Калина і Юлія Колесник.

"Початок шляху з командою best of the best😎", - підписав фото Алекс Топольський.

Шанувальники нового "Холостяка" залишили йому безліч коментарів під фото: "Буде вогонь", "Чекаємо", "Не помилилися тільки з вибором".

