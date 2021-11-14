Відомий бізнесмен і головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський, який приїхав з Майямі, засвітився в компанії Григорія Решетника.
Як передає Politeka.net, новий сезон шоу "Холостяк" з'явиться вже наступної весни на телеекранах каналу "СТБ". Головним героєм 12-го сезону "Холостяка" став 32-річний бізнесмен Алекс Топольський. Він переїхав зі Львова до Америки, щоб побудувати кар'єру, і зараз займається нерухомістю в Майямі.
Так, цього разу бізнесмен опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Алекс Топольський в компанії команди проєкту "Холостяк". Поруч з ним ведучий шоу Григорій Решетник, Анна Калина і Юлія Колесник.
"Початок шляху з командою best of the best😎", - підписав фото Алекс Топольський.
Алла Пугачова не стримала емоцій в обіймах колишнього чоловіка, кадри: "А Максиму потрібна молода..."
Анджеліна Джолі в класичному вбранні довела, що завжди виглядає розкішно: "Не здає позиції"
Моторошна пожежа в лікарні забрала життя пацієнтів з коронавірусом: подробиці трагедії
Ексдружина Потапа Горова вразила Дорофєєву, показавши цікаву позу посеред Мадрида: фото
В Україну увірветься різке похолодання: синоптики попередили, якою буде погода
Шанувальники нового "Холостяка" залишили йому безліч коментарів під фото: "Буде вогонь", "Чекаємо", "Не помилилися тільки з вибором".
Раніше повідомлялося, новий "Холостяк" Топольський висловився, як правильно любити, погодилися не всі: "А як же у вир з головою?"
Також, новий "Холостяк" Топольський в несподіваному вбранні зібрався на город: "Мотивація вигуляти прикид"
Politeka розповідала, новий "Холостяк" Алекс Топольський розповів, про яку дівчину мріє: "Знову прийдуть ляльки силіконові"