Новый герой проекта "Холостяк", бизнесмен из Америки Александр Топольский рассказал украинкам о себе.
На днях стало известно имя "Холостяка 12", новый сезон которого выйдет весной будущего года. Им стал 32-летний Александр Топольский, который родился и вырос во Львове, но уехал в Соединённые Штаты, где построил карьеру успешного бизнесмена.
Сейчас Алекс решил вернуться в Украину, чтобы найти свою вторую половинку.
В своем Instagram Топольский максимально хочет познакомить себя с украинцами. Для этого он размещает фото и публикации, в которых рассказывает о себе.
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Так, в последнем посте новый холостяк решил сообщить, что кайфует от жизни, несмотря на то, что порой бывает не легко.
«Жизнь - классная штука, как не крути!🙏 Обожаю ее и кайфую от каждого мгновения, даже когда не всегда легко. Были у меня моменты грусти, боли и разочарований, но я для себя давно решил смотреть на жизнь с оптимизмом и даже, когда очень сложно, я себе напоминаю о том, что любая сложная ситуация - временна и эмоция, которую испытываю - тоже. Давайте любить жизнь вместе», - написал мужчина.
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