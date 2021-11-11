Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако відверто розповів про те, як переживав розставання зі своїми коханими дівчатами.

Як відомо, у фіналі шоу "Холостяк" харківський підприємець Заливако зупинив свій вибір на Ганні Богдан. Після проекту пара залишилася разом. Зараз вони живуть удвох, багато подорожують і активно ведуть свої блоги в Instagram. У них з'явилося багато шанувальників, які часто задають парі питання про особисте життя.

Як пише Politeka.net, в одному з таких питань у Заливако запитали про те, як він переживав розставання з попередніми дівчатами.

"Можу сказати, що при всіх моїх розставаннях, лише під час одного (в 18-20 років) я прям думав, переживав. У мене такий емоційний тип особистості, що я особливо нічого не відчуваю, швидше мені неприємно, що я заподіяв комусь біль. А з приводу себе, чесно у мене ніколи не було такого прям поганого настрою, коли все руйнувалося", - зізнався Заливако.

Він вважає, що цілісного і усвідомленого людини подібні переживання просто нездатні похитнути. Для екс - » холостяка " в розставаннях не було нічого страшного, так як, за його словами, він розумів, що вони з дівчатами просто не зійшлися.

Заливако також підкреслив, що коли поруч з'являється «ваша людина», то питання про те, чи дійсно він «той самий» виникати не буде.

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