Главный герой 11-го сезона шоу «Холостяк» Михаил Заливако откровенно рассказал о том, как переживал расставания со своими возлюбленными девушками.

Как известно, в финале шоу «Холостяк» харьковский предприниматель Заливако остановил свой выбор на Анне Богдан. После проекта пара осталась вместе. Сейчас они живут вдвоем, много путешествуют и активно ведут свои блоги в Инстаграм. У них появилось много поклонников, которые часто задают паре вопросы о личной жизни.

Как пишет Politeka.net, в одном из таких вопросов у Заливако спросили о том, как он переживал расставания с предыдущими девушками.

«Могу сказать, что при всех моих расставаниях, лишь во время одного (в 18-20 лет) я прям думал, переживал. У меня такой эмоциональный тип личности, что я особо ничего не чувствую, скорее мне неприятно, что я причинил кому-то боль. А по поводу себя, честно у меня никогда не было такого прям плохого настроения, когда все рушилось», - признался Заливако.

Он считает, что целостного и осознанного человека подобные переживания просто неспособны поколебать. Для экс-«холостяка» в расставаниях не было ничего страшного, так как, по его словам, он понимал, что они с девушками просто не сошлись.

Заливако также подчеркнул, что когда рядом появляется «ваш человек», то вопроса о том, действительно ли он «тот самый» возникать не будет.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан дала совет, как изменить свою жизнь.

Как сообщала Politeka, избранница «Холостяка» Заливако Богдан ошеломила признанием об участии в шоу.

Также Politeka писала, победительница "Холостяка" Богдан показала, как из гадкого утенка превратилась на красотку с подиума.