Будущий герой 12 сезона популярного шоу "Холостяк" Александр Топольский решил рассказать поклонникам свое мнение о том, как правильно любить.

Как пишет Politeka.net, 32-летний Александр Топольский, который переехал из Львова в США и построил успешный бизнес в Майами, вернулся в Украину за любовью. Так, американский бизнесмен станет героем 12 сезона шоу "Холостяк", премьера которого запланирована на март 2022 года.

В своем Instagram Топольский делится с поклонниками не только фотографиями и видео, но и своими мыслями. Недавно мужчина рассказывал, какую девушку хочет видеть рядом с собой, а на этот раз решил научить поклонников, как правильно любить.

"Я глубоко убежден, что нельзя растворяться в любимом человеке до полного исчезновения своего "Я". Любимого человека лучше дополнить собой, сохраняя при этом уважение и достоинство. Что вы думаете насчет этого?", - написал новый "Холостяк" в своем Instagram.

Поклонники написали свое мнение относительно убеждений Александра в комментариях.

"Чем больше ты растворяешься в человеке – тем меньше тебя потом ценят", " Можно любить но не растворятся, если Вам не 15 лет)))", " До исчезновения нет, но растворяться можно в любом возрасте. И при этом сохранить все уважение и достоинство двоих. 🙌 ", "Абсолютно согласна, сделать наоборот было моей самой большой ошибкой, пока я не усвоила урок", "Поддерживаю 🔥 ", - написали в сети.

Многие согласились с мнением Топольского. Однако нашли и те, у кого другое мнение.

"Можно, когда любишь ❤️", "А как же в омут с головой?", - сказали фанаты.

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