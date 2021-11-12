Американський бізнесмен Олександр Топольський, який став героєм 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк", який покажуть у березні наступного року, розповів, яку дівчину шукає.

Як пише Politeka.net, нещодавно на офіційній сторінці реаліті-шоу "Холостяк" в Instagram розсекретили героя 12 сезону. Ним стане 32-річний український бізнесмен Олександр Топольський, який переїхав зі Львова в США та займається нерухомістю в Маямі.

Також на сторінці зазначили, що прем’єра нового сезону відбудеться у березні 2022 року на телеканалі "СТБ".

Так, Топольський розповів, із якою дівчиною він готовий будувати стосунки.

"Я не прихильник стосунків, побудованих на взаємовигоді. Мені важливо, щоб у пари були спільні цінності та збігалися погляди на життя. Я шукаю ту дівчину, у стосунках з якою в нас будуть щирі емоції, тепло і справжнє кохання. І я переконаний, що зустріну її саме в Україні", - сказав новий "Холостяк".

У коментарях шанувальники написали свою думку.

"Симпатичний, але знову прийдуть ляльки силіконові. Вибере справжнісіньку істеричку і все типу кохання", "Не мій типаж😅🤷🏻‍♀️", " Якщо буде українською розмовляти, то респект 👏", " Який голос😍 Ще б дівчата нормальні, а не накачані і сезон 🔥", " Прийшов за піаром, а там побачимо будут відносини чи ні, після закінчення шоу🤷‍♀️", " А не зарано вже анонсувати вихід холостяка.... якось знецінили холостячку взагалі", " Я вже не в тому віці оцінювати мужиків, але дивитися буду 🤣", "Такий нарцис. Йому точно стосунки потрібні? Чи піар? 😮", - написали в мережі.

Зауважимо, що шанувальники проєкту доволі неоднозначно відеагували на нового героя шоу. Дехто писав, що типажі "холостяків" на шоу дуже схожі і за американського бізнесмена прийдуть поборотися ті дівчата, яким в пріоритеті жити в Маямі. Інші писали, що найкращим холостяком був герой першого сезону Максим Чмерковський, який зараз є суддею шоу "Танці з зірками".

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