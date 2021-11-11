Нещодавно телеканал "СТБ" розкрив, хто став новим "Холостяк". Ним став бізнесмен з Майямі Олександр Топольський.

Як передає Politeka.net, новий сезон шоу "Холостяк" з'явиться вже наступної весни на телеекранах каналу "СТБ".

Так, цього разу телеканал "СТБ" на своїй сторінці в Instagram поділилися новою публікацією. Вони показали, хто став новим головним героєм 12-го сезону проєкту "Холостяк". Ним став 32-річний бізнесмен Олександр Топольський. Він переїхав зі Львова до Америки, щоб побудувати кар'єру, і зараз займається нерухомістю в Майямі.

Шанувальники шоу "Холостяк" залишили безліч коментарів, де по-різному відреагували на нового героя: "Вау який", "Вперше про таке чую", "Ех, Чмерковського вже не переплюнути вам, ну ще Іраклі був цікавий, інші ж...черговий дивний холостяк", "Я вже здогадуюся які панянки прийдуть за нього поборотися, а точніше не за нього, а за можливість жити в Маямі", "Якісь однакові типажі в Холостяку...все з бородою або неголеністю на обличчі", "Крістіан Грей".

Як відомо, раніше "Холостяками" були бізнесмен Михайло Заливако, пілот Макс Михайлюк і радіоведучий Микита Добринін.

Також, варто відзначити, що суддя "Танці з зірками" Макс Чмерковський був головним героєм першого сезону проєкту "Холостяк".

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