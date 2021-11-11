Недавно телеканал "СТБ" раскрыл, кто стал новым "Холостяком". Им стал бизнесмен из Майями Александр Топольский.

Как передает Politeka.net, новый сезон шоу "Холостяк" появится уже следующей весной на телеэкранах канала "СТБ".

Так, на этот раз телеканал "СТБ" на своей странице в Инстаграм поделились новой публикацией. Они показали, кто стал новым главным героем 12-го сезона проекта "Холостяк". Им стал 32-летний бизнесмен Александр Топольский. Он переехал со Львова в Америку, чтобы построить карьеру, и сейчас занимается недвижимостью в Майями.

Поклонники шоу "Холостяк" оставили множество комментариев, где по-разному отреагировали на нового героя: "Вау какой", "Впервые о таком слышу", "Эх, Чмерковского уже не переплюнуть вам☻ ну еще Иракли был интересный, остальные же ... очередной странный холостяк", "Я уже догадываюсь какие барышни придут за него побороться, а точнее не за него, а за возможность жить в Маями", "Какие-то одинаковые типажи в Холостяке...все с бородой или небритостью на лице", "Кристиан Грей".

Как известно, ранее "Холостяками" были бизнесмен Михаил Заливако, пилот Макс Михайлюк и радиоведущий Никита Добрынин.

Также, стоит отметить, что судья "Танці з зірками" Макс Чмерковский был главным героем первого сезона проекта "Холостяк".

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