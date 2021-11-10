Стало відомо, що головним героєм в 12-му сезоні проєкту "Холостяк" став бізнесмен Олександр Топольський, його зовнішність викликала ажіотаж з боку українців.

Як передає Politeka.net, телеканал "СТБ" розкрив ім'я нового "Холостяка" країни. Ним став 32-річний бізнесмен з Майямі Олександр Топольський.

Так, цього разу Українки обговорюють нового "Холостяка" країни Олександра Топольського. Як відомо, він родом зі Львова, але після закінчення університету відправився в Америку, щоб побудувати власний бізнес.

Зараз Топольський займається нерухомістю в Майямі.

Українці залишили безліч різних коментарів під фото через нового "Холостяка": "Немає сенсу, вже нецікаво", "Крістіан Грей на мінімалках", "Своїх не вистачає?", "Чому холостяк не може бути більш простіше?", "Я в шоці", "Схожий на Іскорнєва", "Здалося, що Бібер", "В цьому гламурі не видно чоловіка. Таке навпаки відштовхує, чим приваблює, будучи на Холостяку і побачивши нареченого, я б засмутилася".

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