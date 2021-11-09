Відомий ведучий Григорій Решетник показав головного героя 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекса Топольського, за серце якого будуть битися дівчата.

10 листопада стало відомо, що телеканал СТБ вже почав зйомки нового сезону шоу «Холостяк», в якому успішний чоловік буде намагатися знайти свою другу половинку. Стало відомо, що головним героєм 12-го сезону стане 32-річний уродженець Львова Алекс Топольський.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник, який знову вестиме проект, поділився в Instagram спільним фото з Алексом. На фото обидва чоловіки позують в стильних офіційних костюмах. Вони широко посміхаються і демонструють на камеру маленькі листки з написами.

У підписі до фото Решетник нагадав, що новий сезон «Холостяка» вийде на екранах вже навесні 2022 року.

Українці активно обговорюють нового холостяка в мережі.

"Давайте відразу Холостячка 3", "на перший погляд якийсь він не дуже...але я можу помилитися", "Хороший вибір", "Ну таке собі", "Думала, що Ектор Хіменес-Браво буде новим Холостяком. Шкода. Нічого, і цей Холостяк хороший", "краще холостячка Могилевська, ось це було б круто, а женихи трохи вікові і молодь можна. Передача побила б всі рейтинги", "нагадує актора з "50 Відтінків Сірого", - пишуть люди.

Нагадаємо, стало відомо ім'я наступного "Холостяка": як виглядає і чим займається новий герой шоу.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостячки" Решетника похвалилася фігурою біля дзеркала після трьох пологів.

Також Politeka писала, що ведучий "Україна має талант" Решетник у спортивному костюмі задумався над "зміною" професії.