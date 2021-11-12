Американский бизнесмен Александр Топольский, ставший героем 12 сезона реалити-шоу "Холостяк", который покажут в марте следующего года, рассказал, какую девушку ищет.

Как пишет Politeka.net, недавно на официальной странице реалити-шоу "Холостяк" в Instagram рассекретили героя 12 сезона. Им станет 32-летний украинский бизнесмен Александр Топольский, который переехал из Львова в США и занимается недвижимостью в Майами.

Также на странице отметили, что премьера нового сезона состоится в марте 2022 года на телеканале "СТБ".

Так, Топольский рассказал, с какой девушкой он готов строить отношения.

"Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы у пары были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - сказал новый "Холостяк".

В комментариях поклонники написали свое мнение.

"Симпатичный, но опять придут куклы силиконовые. Выберет самую настоящую истеричку и все типа любви", "Не мой типаж 😅🤷🏻‍♀️ ", "Если будет на украинском разговаривать, то респект 👏 ", "Какой голос 😍 Еще бы девушки нормальные, а не накачанные и сезон 🔥 ", "Пришел за пиаром, а там увидим будут отношения или нет, после окончания шоу 🤷‍♀️ ", "А не рановато уже анонсировать выход холостяка.... как-то обесценили холостячку вообще", "Я уже не в том возрасте оценивать мужиков, но смотреть буду 🤣 ", "Такой нарцисс. Ему точно отношения нужны? Или пиар? 😮", - написали в сети.

Заметим, что поклонники проекта достаточно неоднозначно отеагировали на нового героя шоу. Некоторые писали, что типажи "холостяков" на шоу очень похожи и за американского бизнесмена придут сразиться те девушки, которым в приоритете жить в Майами. Другие писали, что лучшим холостяком был герой первого сезона Максим Чмерковский, сейчас судья шоу "Танці з зірками".

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