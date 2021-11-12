Переможниця 10-го сезону популярного проекту "Холостяк" з Максом Михайлюком Даша Ульянова похвалилася своїм талантом, викликавши захват в мережі.

Як передає Politeka.net, Даша Ульянова є українською гімнасткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проекті з іншою дівчиною, що послужило причиною розриву.

Зараз Даша Ульянова активно веде сторінку в соцмережі, радуючи шанувальників новим контентом. У новому пості вона вирішила похвалитися своєю розтяжкою, продемонструвавши кадри тренування.

"Здається ви стали забувати", - написала вона.

Користувачі Мережі засипали дівчину компліментами.

"Розумничка", "які худі ніжки", "як красиво", "неймовірно, ви велика молодець", - писали в коментарях.

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