Переможниця 10-го сезону популярного проекту "Холостяк" з Максом Михайлюком Даша Ульянова похвалилася своїм талантом, викликавши захват в мережі.
Як передає Politeka.net, Даша Ульянова є українською гімнасткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, де змогла здобути перемогу. Їхні стосунки тривали недовго, оскільки дівчина дізналася про його стосунки на проекті з іншою дівчиною, що послужило причиною розриву.
Зараз Даша Ульянова активно веде сторінку в соцмережі, радуючи шанувальників новим контентом. У новому пості вона вирішила похвалитися своєю розтяжкою, продемонструвавши кадри тренування.
"Здається ви стали забувати", - написала вона.
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Користувачі Мережі засипали дівчину компліментами.
"Розумничка", "які худі ніжки", "як красиво", "неймовірно, ви велика молодець", - писали в коментарях.
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