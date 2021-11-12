Победительница 10-го сезона популярного проекта "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова похвасталась своим талантом, вызвав восторг в Сети.

Как передает Politeka.net, Даша Ульянова является украинской гимнасткой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой девушкой, что послужило причиной разрыва.

Сейчас Даша Ульянова активно ведет странице в соцсети, радуя поклонников новым контентом. В новом посте она решила похвастаться своей растяжкой, продемонстрировав кадры тренировки.

«Кажется вы стали забывать», - написала она.

Пользователи Сети засыпали девушку комплиментами.

«Умничка», «Какие худые ножки», «Как красиво», «Невероятно, вы большая молодец», - писали в комментариях.

Ранее сообщалось, победительница "Холостяка" Ульянова заставила помучиться своими фото в боди: "Лучшая холостячка"

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова показала, как избавляется от жира на животе, не спорт и не диета

Politeka рассказывала, что Даша Ульянова в лосинах удивила кадрами из спортзала: "Как бабушка"