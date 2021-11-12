Победительница 10-го сезона популярного проекта "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова похвасталась своим талантом, вызвав восторг в Сети.
Как передает Politeka.net, Даша Ульянова является украинской гимнасткой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой девушкой, что послужило причиной разрыва.
Сейчас Даша Ульянова активно ведет странице в соцсети, радуя поклонников новым контентом. В новом посте она решила похвастаться своей растяжкой, продемонстрировав кадры тренировки.
«Кажется вы стали забывать», - написала она.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Не стало знаменитой актрисы, которая долгое время страдала от болезни: семья сообщила о трагедии
Новая трагедия в украинском роддоме, дети больше не увидят маму: "Словами нельзя передать всю боль и печаль..."
На границу с Беларусью стягивают Нацгвардию и полицию: к украинцам срочно обратились с просьбой
Новое ужесточение карантина коснется тысяч украинцев: что изменится с 11 ноября и кого не пустят в транспорт
Пользователи Сети засыпали девушку комплиментами.
«Умничка», «Какие худые ножки», «Как красиво», «Невероятно, вы большая молодец», - писали в комментариях.
Ранее сообщалось, победительница "Холостяка" Ульянова заставила помучиться своими фото в боди: "Лучшая холостячка"
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова показала, как избавляется от жира на животе, не спорт и не диета
Politeka рассказывала, что Даша Ульянова в лосинах удивила кадрами из спортзала: "Как бабушка"