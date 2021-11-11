Победительница 10-го сезона популярного проекта "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова раскрыла, как избавляется от жира на животе.

Как передает Politeka.net, Даша Ульянова является украинской гимнасткой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой девушкой, и они решили разойтись.

Так, на этот раз победительница "Холостяка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Даша Ульянова показала, что она приехала в клинику для того, чтобы сделать процедуры на животе. Таким образом она хочет "убрать" животик к новому году.

"Вы думали, что я шутила про похудение к Новому году? Никогда не думала, что выставлю подобное...", - подписала видео победительница "Холостяка".

"Девочки, вижу ваши сообщения. Это смас лифтинг. Про свойства процедуры читайте в гугле. От себя добавлю: это чуть ли не первая процедура, после которой видимый результат уже на второй раз. Немного болезненно, но терпимо. Надеюсь, к Новому году буду с плоским животом", - рассказала Даша Ульянова.

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