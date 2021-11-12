До фіналіста першого сезону проєкту "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексію Тригубенко раптово серед ночі увірвалися в будинок. Це виявилися головні холостяки і холостячки країни.

Як передає Politeka.net, Олексій Тригубенко є успішним бізнесменом. Близько року тому він прийшов на проєкт "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина, для того, щоб підкорити її серце. Олексій дійшов до фіналу, проте "Холостячка" вибрала іншого.

Так, цього разу Фіналіст "Холостячки" опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, у Олексія Тригубенка 12 листопада День Народження. З цього приводу головні холостяки і холостячки країни вирішили серед ночі прийти до нього додому і привітати його.

До Олексія Тригубенка прийшли: учасник першого сезону "Холостячки" Євген Контуненко, учасники другого сезону Роман Васильєв, Андрій Хвіткевич, Олег Плахотнюк і Максим Тарапата.

Також до них приєдналися дівчата, які боролися за серце Михайла Заливако в 11-му сезоні "Холостяка" Олександра Миколюк і Надін Медведчук.

"Подивіться, хто приїхав мене привітати з Днем Народження. Я в шоці, мене, якщо чесно, ніколи ніхто в житті о 12 годині не вітав", - розповів Олексій Тригубенко.

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