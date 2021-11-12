К финалисту первого сезона проекта "Холостячка" с Ксенией Мишиной Алексею Тригубенко внезапно среди ночи ворвались в дом. Это оказались главные холостяки и холостячки страны.

Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко является успешным бизнесменом. Около года назад он пришел на проект "Холостячка", где главной героиней была Ксения Мишина, для того, чтобы покорить её сердце. Алексей дошел до финала, однако "Холостячка" выбрала другого.

Так, на этот раз финалист "Холостячки" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, у Алексея Тригубенко 12 ноября День Рождения. По этому поводу главные холостяки и холостячки страны решили среди ночи прийти к нему домой и поздравить его.

К Алексею Тригубенко пришли: участник первого сезона "Холостячки" Евгений Контуненко, участники второго сезона Роман Васильев, Андрей Хвиткевич, Олег Плахотнюк и Максим Тарапата.

Также к ним присоединились девушки, которые боролись за сердце Михаила Заливако в 11-ом сезоне "Холостяка" Александра Миколюк и Надин Медведчук.

"Посмотрите, кто приехал меня поздравить с Днём Рождения. Я в шоке, меня, если честно, никогда никто в жизни в 12 часов не поздравлял", - рассказал Алексей Тригубенко.

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