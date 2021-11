Известный бизнесмен и главный герой 12-го сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский, который приехал из Майями, засветился в компании Григория Решетника.

Как передает Politeka.net, новый сезон шоу "Холостяк" появится уже следующей весной на телеэкранах канала "СТБ". Главным героем 12-го сезона "Холостяка" стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Он переехал со Львова в Америку, чтобы построить карьеру, и сейчас занимается недвижимостью в Майями.

Так, на этот раз бизнесмен опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Алекс Топольский в компании команды проекта "Холостяк". Рядом с ним ведущий шоу Григорий Решетник, Анна Калина и Юлия Колесник.

"Начало пути с командой best of the best😎", - подписал фото Алекс Топольский.

Поклонники нового "Холостяка" оставили ему множество комментариев под фото: "Будет огонь", "Ждем", "Не ошибись только с выбором".

