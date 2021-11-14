Відома українська актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею шоу "Україна має талант", вразила шикарним виглядом у горах.
Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Також актриса є суддею шоу "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.
Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина показала, який вигляд у неї з вікон в дерев'яному будинку. Як відомо, вона вирушила з подругами відпочивати в гори.
Також, вона розповіла, що на відпочинок взяла з собою свого сина - Платона.
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"Сьогодні ви ще мене не бачили. Ось я. Сиджу і чекаю свою чергу пофотографуватися з синочком. Нарешті!",- радісно сказала Мішина.
"І дивлюся на такий прекрасний вигляд. Ну казка ж! Казка!",- прокоментувала вид актриса.
"Сина, йди сюди, коханий! А то всі думають, що я без тебе приїхала", — сказала Ксенія Мішина.
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