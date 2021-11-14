"Сьогодні ви ще..."

Відома українська актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина, яка стала суддею шоу "Україна має талант", вразила шикарним виглядом у горах.

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Також актриса є суддею шоу "Україна має талант" разом з Сергієм Притулою та Євгеном Котом.

Так, на цей раз актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія Мішина показала, який вигляд у неї з вікон в дерев'яному будинку. Як відомо, вона вирушила з подругами відпочивати в гори.

Також, вона розповіла, що на відпочинок взяла з собою свого сина - Платона.

"Сьогодні ви ще мене не бачили. Ось я. Сиджу і чекаю свою чергу пофотографуватися з синочком. Нарешті!",- радісно сказала Мішина.

"І дивлюся на такий прекрасний вигляд. Ну казка ж! Казка!",- прокоментувала вид актриса.

"Сина, йди сюди, коханий! А то всі думають, що я без тебе приїхала", — сказала Ксенія Мішина.

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