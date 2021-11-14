"Сегодня вы еще..."

Известная украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей шоу "Україна має талант", поразила шикарным видом в горах.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина показала, какой вид у неё из окон в деревянном доме. Как известно, она отправилась с подругами отдыхать в горы.

Также, она рассказала, что на отдых взяла с собой своего сына - Платона.

"Сегодня вы еще меня не видели. Вот я. Сижу и жду свою очередь пофотографироваться с сыночком. Наконец-то!", — радостно сказала Мишина.

"И смотрю на такой прекрасный вид. Ну сказка же! Сказка!", — прокомментировала вид актриса.

"Сына, иди сюда, любимый! А то все думают, что я без тебя приехала", — сказала Ксения Мишина.

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