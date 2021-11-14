Известная украинская актриса и "Холостячка" Ксения Мишина, которая стала судьей шоу "Україна має талант", поразила шикарным видом в горах.
Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.
Так, на этот раз актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения Мишина показала, какой вид у неё из окон в деревянном доме. Как известно, она отправилась с подругами отдыхать в горы.
Также, она рассказала, что на отдых взяла с собой своего сына - Платона.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Мощный взрыв прогремел в жилом доме, что известно о жертвах и кадры с места: "Повалил черный дым..."
Экс-жена Потапа Горовая поразила Дорофееву, показав интересную позу посреди Мадрида: фото
Новый сезон "Голосу країни", кто заменит Тину Кароль: "Не хочется смотреть вообще"
Не стало известного актера, жена раскрыла причину трагедии: «Покойся с миром»
"Сегодня вы еще меня не видели. Вот я. Сижу и жду свою очередь пофотографироваться с сыночком. Наконец-то!", — радостно сказала Мишина.
"И смотрю на такой прекрасный вид. Ну сказка же! Сказка!", — прокомментировала вид актриса.
"Сына, иди сюда, любимый! А то все думают, что я без тебя приехала", — сказала Ксения Мишина.
Ранее сообщалось, "Холостячка" Мишина после расставания с Эллертом отправилась с подружками на отдых: "Дикая и красивая"
Также, маленькая красотка заставила Руслану, Мишину и Притулу покрыться мурашками на "Україна має талант": "Самый опасный трюк"
Politeka рассказывала, "Холостячка" Мишина дала себе волю на природе, Эллерт не смог молчать: "Следующее слово люблю?"