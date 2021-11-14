Известная украинская актриса, "Холостячка" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина отправилась на очередную перезагрузку и показала первое фото из отдыха на природе.

Популярная телеведущая закончила съемки в двух новых сериалах, успела поработать одной из членов жюри в новом сезоне украинского шоу. После насыщенного графика и редких выходных, которые звезда проводила с сыном решила также Мишина отдохнуть для себя.

Вместе с близкими и коллегами Ксения решила отдохнуть на природе и побыть в гармонии с собой. Светлое фото на фоне красивых пейзажей показало Мишину с новой стороны.

«Ну тут тотальное воссоединение с собой в дикой природе ❤️‍🔥» - написала Мишина под постом.

Пользователи сети поспешили ответить и подержали решение Ксении расслабиться на природе вместе с подругами:

«И как же вам идут такие прически, такая одежда🔥 я бы воскресила вашу героиню в Крепостной, нет равных❤️; природа❤; какая красивая😍❤️; Просто чудесная, восхитительная. Ксюшка я тоже люблю природу. И тебя моя любимая Актриса; Такая Ксения Мишина мне по душе; дикая и красивая😃», - пишут в сети.

Ранее актриса опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Недавно прошло мероприятие от телеканала "СТБ" на котором собрались многие звезды украинского шоу-бизнеса. Там же засветилась Ксения Мишина.

Она вышла на публику в шикарном наряде. На ней необычное черное мини-платье с полупрозрачным полосатым верхом.

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