Український телеведучий, зірка популярних проектів "Холостяк" і "Україна має талант" Григорій Решетник вразив архівним фото, розбурхавши шанувальників.

Як пише Politeka.net, в Instagram у шоумена з'явилося фото, на якому він вів якийсь захід. Решетник виглядав дуже молодо і практично невпізнанно.

"Конкурс: Вгадай рік", - підписав фото Решетник.

У коментарях шанувальники залишили телеведучому безліч компліментів, а також спробували вгадати, скільки років на цьому фото шоумену.

"Боже, який молоденький. Нехай буде 2007", "Ну раз кільце є) явно 2010+», «я тебе таким пам'ятаю на Хонді Цивік", "Ви що не старієте? 2005", "Боже, яка ще дитина», "чимось схожий на Енріке Іглесіаса",-пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що 38-річний Решетник давно працює на українському телебаченні. Вже з 2005 року чоловік працював на популярних проектах – він співпрацював з багатьма відомими телеканалами.

Нагадаємо, що Григорій Решетник з серйозним виглядом заговорив про розчарування: "Знаю, що мене дивляться...".

Як повідомляла Politeka, Решетник в компанії учасників "Холостячки" Хветкевича, Шевченка та інших підірвав мережу:"все постанова...".

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