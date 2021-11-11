Ведучий "Україна має талант" і "Холостяк" Григорій Решетник здався з серйозним виглядом і розповів про розчарування, поділившись в Instagram.
Як пише Politeka.net, Григорій Решетник є популярним вітчизняним телеведучим. Зараз зірка зайнятий проектами" Холостячка "і"Україна має талант". Не забуває Григорій і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Решетник був з серйозним виглядом, з'явившись в піджаку. Григорій задумливо кудись дивився, коли його знімали.
"Так, іноді я дуже серйозний
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Хочеться написати щось вміє під цим фото, але краще мотиваційне. Я знаю, що мене дивляться і читають по всьому світу і знаю, як часто буває вам складно. Комусь не щастить з роботою і самореалізацією, хто розчарувався в любові і людях, а хто навіть в собі!
Зберіться з силами, переключіться, сядьте наодинці і спробуйте поспілкуватися з самими собою-чесно дайте собі відповідь на турбують питання, розпишіть свій план і починайте діяти!
Крок за кроком досягайте професійних цілей, будьте відкриті до справжніх щирих почуттів і любові, з кожен день, вірте в себе і несамовито любіть себе! І тоді, я переконаний, вам все вдасться і ви будете щасливі! Вірю в Вас і міцно обіймаю
Так, іноді я дуже серйозний", - написав Решетник.
Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Кращий. Чим більше вас дізнаюся, тим більше подобаєтеся. Крутий"," дуже хороші поради на сьогоднішній день)", "ви завжди прекрасний, відмінний сім'янин і прекрасний ведучий,мужщинам нашим показуєте приклад, як треба жити, спасибі велике за мотивацію"
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