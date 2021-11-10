Жена ведущего Григория Решетника Кристина показала яркие снимки и поделилась с украинками модными советами на осень.

Как сообщает Politeka.net, жена известного телеведущего, ведущего шоу "Холостячка" Григория Решетника Кристина поделилась в сети яркими кадрами, на которых продемонстрировала два стильных образа. А в подписи к публикации девушка раскрыла модное лайфхаки на осень.

Так, на первых нескольких снимках Кристина запечатлена на прогулке, здесь она коричневом теплом пальто, массивных черных ботинках, и черном кожаном платье. На второй порции кадров жена ведущего продемонстрировала второй образ – с темными джинсами, ярким свитером и черной курткой.

В подписи к публикации Кристина написала: "Я хорошо знаю, что тема моды и шопинга вам особенно нравится – как и мне. Поэтому делюсь с вами своими лугами, которые сформировала буквально за пару минут. 1. Пальто, массивные сапоги и кожаное платье. 2. Куртка, джинсы, свитер и кроссовки. Все эти варианты – идеальны на каждый день, для прогулок с детьми и просто, чтобы чувствовать себя комфортно и стильно".

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