Ведущий "Україна має талант" и "Холостяк" Григорий Решетник показался с серьезным видом и рассказал о разочарованиях, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник является популярным отечественным телеведущим. Сейчас звезда занят проектами "Холостячка" и "Україна має талант". Не забывает Григорий и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Решетник был с серьезным видом, появившись в пиджаке. Григорий задумчиво куда-то смотрел, когда его снимали.

"Да, иногда я очень серьезный

Хочется написать что-то умеющее под этим фото, но лучше мотивационное. Я знаю, что меня смотрят и читают по всему миру и знаю, как часто бывает вам сложно. Кому-то не везет с работой и самореализацией, кто разочаровался в любви и людях, а кто даже в себе!

Соберитесь с силами, переключитесь, сядьте наедине и попробуйте пообщаться с самими собой - честно ответьте себе на беспокоящие вопросы, распишите свой план и начинайте действовать!

Шаг за шагом достигайте профессиональных целей, будьте открыты к настоящим искренним чувствам и любви, самосовершенствуйтесь каждый день, верьте в себя и неистово любите себя! И тогда, я убежден, вам все удастся и вы будете счастливы! Верю в Вас и крепко обнимаю

Да, иногда я очень серьезный", - написал Решетник.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучший. Чем больше вас узнаю,тем больше нравитесь. Крутой", "Очень хорошие советы на сегодняшний день)", "Вы всегда прекрасный, отличный семьянин и прекрасный ведущий, мужщинам нашим показываете пример,как надо жить,спасибо большое за мотивацию"

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