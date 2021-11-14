Украинский телеведущий, звезда популярных проектов «Холостяк» и «Україна має талант» Григорий Решетник поразил архивным фото, взбудоражив поклонников.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у шоумена появилось фото, на котором он вел какое-то мероприятие. Решетник выглядел очень молодо и практически неузнаваемо.
«Конкурс: угадай год», - подписал фото Решетник.
В комментариях поклонники оставили телеведущему множество комплиментов, а также попытались угадать, сколько лет на этом фото шоумену.
«Боже, какой молоденький. Пусть будет 2007», «Ну раз кольцо есть) явно 2010+», «Я тебя таким помню на Хонде Цивик», «Вы что не стареете? 2005», «Боже, какой еще ребенок», «Чем-то похож на Энрике Иглесиаса», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что 38-летний Решетник давно работает на украинском телевидении. Уже с 2005 года мужчина работал на популярных проектах – он сотрудничал со многими известными телеканалами.
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