Украинский телеведущий, звезда популярных проектов «Холостяк» и «Україна має талант» Григорий Решетник поразил архивным фото, взбудоражив поклонников.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у шоумена появилось фото, на котором он вел какое-то мероприятие. Решетник выглядел очень молодо и практически неузнаваемо.

«Конкурс: угадай год», - подписал фото Решетник.

В комментариях поклонники оставили телеведущему множество комплиментов, а также попытались угадать, сколько лет на этом фото шоумену.

«Боже, какой молоденький. Пусть будет 2007», «Ну раз кольцо есть) явно 2010+», «Я тебя таким помню на Хонде Цивик», «Вы что не стареете? 2005», «Боже, какой еще ребенок», «Чем-то похож на Энрике Иглесиаса», - пишут пользователи сети.

Отметим, что 38-летний Решетник давно работает на украинском телевидении. Уже с 2005 года мужчина работал на популярных проектах – он сотрудничал со многими известными телеканалами.

Напомним, что Григорий Решетник с серьезным видом заговорил о разочарованиях: "Знаю, что меня смотрят...".

Как сообщала Politeka, Решетник в компании участников "Холостячки" Хветкевича, Шевченко и других взорвал сеть: "Все постанова...".

Также Politeka писала, что Григорий Решетник поразил поведением за кулисами шоу «Україна має талант»: появилось видео.