Ведучий відомих проектів на каналі СТБ Григорій Решетник не стримався і пустився в танок під час зйомок.

Це сталося за лаштунками шоу «Україна має талант». Кадри веселощів розмістив сам телеведучий на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)

Григорій пояснив причину своєї радості. Справа в тому, що в п'ятницю романтичне шоу «Холостячка» стала кращою програмою дня, а телеканал "СТБ" удостоївся звання «Кращий канал України».

"Давайте сьогодні разом повторимо цей успіх і вже традиційно будемо першими і крутими 👏 "Україна має талант" о 19:00 🌟 Буде ну дуже круто 😱», - написав він.

Зазначимо, що Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проектів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Також нещодавно стало відомо, що він став ведучим нового сезону "Україна має талант".

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