Жена популярного телеведущего Григория Решетника, который ведет шоу "Україна має талант" и "Холостячка", Кристина показала, как вырос их младший сын за год.

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник является женой популярного телеведущего шоу "Україна має талант" и "Холостячка" Григория Решетника. Они являются примером пары в украинском шоу-бизнесе. Супруги вместе более 10 лет, и у них уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр.

Так, на этот раз жена Решетника опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм. На кадре счастливая Кристина Решетник держит на руках младшего сына - Александра. Малыш родился 28 ноября 2020 года, и скоро ему будет уже почти год. Жена Решетника показала, как малыш вырос за это время.

"Мы с моим 🥐

Пусть каждое утро у вас будет таким же сладким", - пожелала Кристина Решетник.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото: "Очень красивое фото", "Сладкие такие", "Так он подрос уже! Такой взгляд осознанный, пупсичек такой", "Ну какой же сладкий", "Если бы маме троих детей было так жизнерадостно, как на фото", "Какие классные, просто прелесть", "Такой серьезный мальчик".

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