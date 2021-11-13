Ведущий известных проектов на канале СТБ Григорий Решетник не сдержался и пустился в пляс во время съемок.

Это произошло за кулисами шоу ««Україна має талант». Кадры веселья разместил сам телеведущий на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Григорий объяснил причину своей радости. Дело в том, что в пятницу романтическое шоу «Холостячка» стала лучшей программой дня, а телеканал "СТБ" удостоился звания «Лучший канал Украины».

«Давайте сегодня вместе повторим этот успех и уже традиционно будем первыми и крутыми 👏 «Україна має талант» в 19:00 🌟 Будет ну очень круто 😱», - написал он.

Отметим, что Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также недавно стало известно, что он стал ведущим нового сезона "Україна має талант".

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