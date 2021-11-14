Ведучий популярних шоу на телеканалі "СТБ" Григорій Решетник поділився новою світлиною в компанії учасників другого сезону реаліті-шоу "Холостячка".

Як пише Politeka.net, 38-річний відомий телеведучий Григорій Решетник, якого українці знають як ведучого нового сезону "Україна має талант" та реаліті-шоу "Холостяк" та "Холостячка", часто ділиться новими світлинами у своєму Instagram.

Цього разу Решетник позував на дивані у стильному класичному костюмі разом з учасниками другого сезону "Холостячки" зі Златою Огнєвіч Андрієм Хветкевичем, Максимом Тарапатою, Дмитром Шевченко та Андрієм Задворним.

"Хто сьогодні залишить проєкт? 🥀", - запитав Григорій.

Шанувальники відповіли на запитання ведучого в коментарях.

"Ну точно не ведучий👏🔥", " Точно не Гриша! ❤️😂", " Гриша там авторитет😎", " Хай Макс йде, все якось не справжньо!!", Коли вже той Задворний зникне з проекту!!!!!!Не можу вже дочекатися", "З таким характером як у Діми, мені здається Злата довго з ним не проживе 😢", " Тарапата додому😂", " Макс! Набрид!!!", " Усе постанова! Але з Дімою після проєкту вона точно "замутить"))))", "Побачимо. Не Макс точно. Пора Задворному. Він на оранжевому диванчику сидітиме", " Або Андрій. Нехай мириться із дружиною😂😂😂", - написали в мережі.

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