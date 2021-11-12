Співачці Златі Огневич, героїні шоу "Холостячка 2", все складніше і складніше робити вибір, адже женихів залишилося всього чотверо і з кожним з них у неї своя історія.

Багато хто пророкує перемогу 32-річному киянину Максиму Тарапаті, який зараз живе на дві країни Україну та Китай, де в нього бізнес.

На офіційній сторінці проекту в Instagram з'явилося нове відео з анонсом майбутнього ефіру. Продюсери заінтригували тим, що Огневич нібито влаштує Максу рознос, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Але спочатку кавалеру вдасться підкорити співачку своїми планами на їхнє спільне майбутнє.

"Він бачить нас, нашу сім'ю, наших дітей, будинок, в якому ми живемо...", - розтане Злата.

"Але ні слова - про колишню жінку, бізнес-партнера. Що за...", - інший учасник, як виходить з ролика, розповість Огневич про таємний зв'язок Макса з екс-коханою, з якою він зникає в Китаї кожні півроку. Тарапату і його колишню пасію пов'язує спільний бізнес в Піднебесній.

"Дистанція навіть допомагає у відносинах...", - боязко заявить Макс.

На церемонії троянд, перш ніж винести остаточний "вердикт", Огневич викличе молодого чоловіка на відверту бесіду.

"Зараз нас з тобою чекає вирішальна розмова", - скаже Злата. А ось чим вона закінчитися, глядачі дізнаються вже в п'ятницю, 12 листопада, на телеканалі СТБ.

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