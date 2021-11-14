Ведущий популярных шоу на телеканале"СТБ" Григорий Решетник поделился новой фотографией в компании участников второго сезона реалити-шоу "Холостячка".

Как пишет Politeka.net, 38-летний известный телеведущий Григорий Решетник, которого украинцы знают как ведущего нового сезона "Україна має талант" и реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка", часто делится новыми фотографиями в своем Instagram.

На этот раз Решетник позировал на диване в стильном классическом костюме вместе с участниками второго сезона "Холостячки" со Златой Огневич Андреем Хветкевичем, Максимом Тарапатой, Дмитрием Шевченко и Андреем Задворным.

"Кто сегодня покинет проект? 🥀", - спросил Григорий.

Поклонники ответили на вопросы ведущего в комментариях.

"Ну точно не ведущий 👏🔥 ", " Точно не Гриша! ❤️😂 ", "Гриша там авторитет 😎 ", "Пусть Макс уходит, все как-то не подлинно!!", Коли уж тот Задворный исчезнет из проекта!!!!!!Не могу уже дождаться", "С таким характером как у Димы, мне кажется Злата долго с ним не проживет 😢 ", "Тарапата домой 😂 ", " Макс! Надоел!!!", " Все постанова! Но с Димой после проекта она точно "замутит"))))", "Увидим. Не Макс точно. Пора Задворному. Он на оранжевом диванчике будет сидеть", "Или Андрей. Пусть мирится с женой 😂😂😂 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Огневич удивила решением в последнем эфире "Холостячки": "Зачем разбрасываться мужиками".

Напомним, что ведущий "Україна має талант" Решетник в новом образе удивил даже Заливако: "Что за...".

A еще Politeka сообщала, что Злата Огневич вывела своего фаворита Макса на решающий разговор: "Что за...".