Відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде шоу "Україна має талант" і "Холостячка", в стильному вбранні напросився на компліменти.

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проєктів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка". Також нещодавно стало відомо, що він став ведучим нового сезону "Україна має талант".

Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Григорій Решетник позує на камеру сидячи на вулиці. На ньому кофта рожевого кольору, а на ній стильна джинсова куртка чорного кольору. Притримуючи куртку Решетник дивиться вгору.

"Вуличний стиль", - підписав фото Григорій Решетник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото телеведучого: "Вау, коханий! Запрошую тебе сьогодні на побачення", "Вау", "Красунчик", "А вам йде такий стиль".

Своїм образом Григорій Решетник здивував навіть головного героя 11-го сезону шоу" Холостяк " Михайла Заливако.

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