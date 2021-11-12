Известный телеведущий Григорий Решетник, который ведет шоу "Україна має талант" и "Холостячка", в стильном наряде напросился на комплименты.

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является звездой телеканала "СТБ". За его спиной работа во множестве проектов, однако больше всего он запомнился по работе в шоу "Холостяк" и "Холостячка". Также недавно стало известно, что он стал ведущим нового сезона "Україна має талант".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Григорий Решетник позирует на камеру сидя на улице. На нем кофта розового цвета, а на ней стильная джинсовая куртка черного цвета. Придерживая куртку Решетник смотрит вверх.

"Уличный стиль", - подписал фото Григорий Решетник.

Поклонники оставили множество комментариев под фото телеведущего: "Вау, любимый! Приглашаю тебя сегодня на свидание", "Вау", "Красавчик", "А вам идет такой стиль".

Своим образом Григорий Решетник удивил даже главного героя 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаила Заливако.

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