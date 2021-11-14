Фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна несподівано поїхала з України, розповівши шанувальникам про причину свого від'їзду.

Як пише Politeka.net, в Instagram красуня опублікувала фото і відео з аеропорту, поділившись з фанатами своїми планами.

"Так, друзі. Не очікували. Єреван. Ми летимо в Єреван. Там буде відкриття скейт-парку. І ми там граємо завтра. Також грає група KAZKA і багато місцевих музикантів. Так що не пропустіть захід, хто в Єревані. Приходьте, не пропустіть наш виступ", - звернулася Саніна до шанувальників.

Відзначимо, що група The Hardkiss відома далеко за межами України. Як відомо, раніше колектив виконував пісні англійською, які часто ставали саундтреками до реклами. Пізніше група вирішила зосередитися на українській аудиторії і тепер пише пісні в основному українською мовою. Колектив існує вже більше 10 років. Кістяк групи-Юлія Саніна та її чоловік Валерій Бебко.

Нагадаємо, що Саніна без макіяжу вразила виглядом у звичайному житті:"неймовірно".

Як повідомляла Politeka, Саніна покрасувалася перед чоловіком формами в пікантному вбранні:"Ох вже ця парочка".

Також Politeka писала, що Саніна вразила видом з кільцем в носі:"Немає слів".