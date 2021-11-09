Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна вразила стильним "рокерським" образом з зухвалим кільцем в носі, з'явилося фото.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. На фото Саніна постала перед шанувальниками в ефектному образі стильної рокерші.

Співачка була одягнена в косуху, під якою проглядалася кофта в сіточку. Макіяж виконавиці був під стать її одязі. Саніна підкреслила свої блакитні очі за допомогою великих драматичних стрілок, а темно-червона помада надала її образу більше фарб і шарму.

Ще однією важливою деталлю вбранні співачки стали численні кільця, сережки і чокери з шипами. Одна з прикрас виявилася навіть в носі Юлії.

Волосся співачка зібрала у високий тугий хвіст, який відмінно доповнив її наряд.

Шанувальники виконавиці прийшли в захват від її фото.

"Ну ... немає слів", "неймовірно красива", "яка ж Ви у нас красива», "Ну ви богиня якась", "така гаряча", "шикарна", "як дихати", - пишуть люди в коментарях до знімка.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss без макіяжу і перук здивувала виглядом у звичайному житті.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss в рудій перуці розповіла про грандіозні плани.

Також Politeka писала, що Саніна The Hardkiss похвалилася дорогим подарунком від чоловіка.