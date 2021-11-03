Солистка известной украинской группы The Hardkiss, Юлия Санина, предстала в новом ярком образе, рассказав украинцам, что их ждет в будущем году.
Популярная артистка часто меняет образы, каждый из которых имеет свою изюминку, пишет Politeka.net.
В этот раз певица предстала в рыжем парике, красном гольфе и длинном жакете. В посте же певица раскрыла планы коллектива на следующий год.
По словам Саниной, в июне 2022-го будет большая конкуренция среди артистов, планирующих дать концерты, но Hardkiss готовы к борьбе за внимание зрителей.
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"Мы готовы.
Как показала практика украинские артисты стараются для своей публики на 100%, для нас это не «очередной» концерт, он - самый важный, и нам точно есть, чем вас удивить и порадовать🤘", - рассказала певица, отметив, что в июне для публики готовится эксклюзивное шоу в НСК Олимпийский.
За три часа публикация собрала более 6000 лайков.
"То чувство когда The Hardkiss❤️ узнали про концерт Imagine Dragons в начале июня😂", "Хороший разогрев у ребят 😜😄", "Очень жду концерт- важнейшее событие в моей жизни 🛐♥️", "Шикарний образ 🔥 Українські артисти поза конкуренцією бо співають зрозумілою мовою завжди наживо", - написали пользователи сети.
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