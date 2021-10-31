Звезда показала себя немного другой

Солистка известной украинской группы The Hardkiss, Юлия Санина, подбирает самые интересные образы с красивыми деталями и демонстрирует результаты в Сети.

Певица Юлия Санина не стесняется примерять самые интересные образы, над которыми работают стилисты, пишет Politeka.net.

По признанию артистки, в школьные годы она не следила за модой, но все поменялось с возрастом. Сейчас исполнительница старается быть в тренде.

Красотка на сцене выбирает интересные костюмы, но и в жизни любит подчеркнуть свою красоту и добавить яркости.

В новом посте в Инстаграм артистка позировала в черной кофте на молнии, которую дополняла яркая полупрозрачная ткань. Макияж певицы был таким же ярким.

"Дракон", - написала артистка.

За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Клянусь, вот она – настоящая icon 🛐♥️", "нереальный образ 😳♥️", "Какие серьги, вау. У нас тоже есть красивые сережки😍", "дракоша 🥰😍", "Неземная😍✨", "Опасная и красивая! 😮 Рок-Кобра 😈", "Юля супер!!!🔥🔥🔥,"Реальная, нереальная😮😍❤️", "Никак не могу понять, какая она. Она меняет образы, как носки, поэтому непонятно, какая она на самом деле", - написали пользователи сети.

Напомним, Санина из The Hardkiss рассказала о долгожданном событии

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