Солистка известной украинской группы The Hardkiss, Юлия Санина, подбирает самые интересные образы с красивыми деталями и демонстрирует результаты в Сети.
Певица Юлия Санина не стесняется примерять самые интересные образы, над которыми работают стилисты, пишет Politeka.net.
По признанию артистки, в школьные годы она не следила за модой, но все поменялось с возрастом. Сейчас исполнительница старается быть в тренде.
Красотка на сцене выбирает интересные костюмы, но и в жизни любит подчеркнуть свою красоту и добавить яркости.
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В новом посте в Инстаграм артистка позировала в черной кофте на молнии, которую дополняла яркая полупрозрачная ткань. Макияж певицы был таким же ярким.
"Дракон", - написала артистка.
За час публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.
"Клянусь, вот она – настоящая icon 🛐♥️", "нереальный образ 😳♥️", "Какие серьги, вау. У нас тоже есть красивые сережки😍", "дракоша 🥰😍", "Неземная😍✨", "Опасная и красивая! 😮 Рок-Кобра 😈", "Юля супер!!!🔥🔥🔥,"Реальная, нереальная😮😍❤️", "Никак не могу понять, какая она. Она меняет образы, как носки, поэтому непонятно, какая она на самом деле", - написали пользователи сети.
Напомним, Санина из The Hardkiss рассказала о долгожданном событии
Как сообщала Politeka, Санина после тура The Hardkiss намекнула на проблемы со здоровьем
Также Politeka писала, что Санину из The Hardkiss в невероятных образах переполняют эмоции