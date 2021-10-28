Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина после тяжелого гастрольного тура вернулась домой, намекнув на проблемы со здоровьем.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у 31-летней звезды появилось фото, на котором она предстала с минимумом макияжа. При этом артистка выглядела прекрасно. Она сфотографировала себя в зеркале с самого наилучшего ракурса.
«Back in town. Задача со звездочкой - привести здоровье, мысли, чувства в порядок», - подписала фото звезда, намекнув, что после тура ее здоровье немного пошатнулось.
В комментариях звезде оставили массу приятных комплиментов и слов поддержки.
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«Юля, берегите себя! Глазки аж визжат от усталости», «Какая великолепная», «Обожаю такие ваши фото. Красивая, нет сил», «Наконец-то настало время для вашего отдыха», «Желаю вам хорошего отдыха», «Такая клевая, настоящая», - пишут пользователи сети.
Отметим, что помимо гастролей Санина также снималась в телевизионных шоу.
Напомним, что Санина покорила новым образом с необычным цветом волос: «Наш лучик».
Как сообщала Politeka, Санина рассказала о долгожданном для нее событии: "С таким трепетом...".
Также Politeka писала, что Санина заткнула за пояс Каминскую в модной схватке: «Гармоничнее смотрится».