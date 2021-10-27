Солістка відомого українського гурту The Hardkiss, Юлія Саніна, розповіла, про який час згадує разом з гуртом, і до чого вони знову готуються.
Популярна українська співачка Юлія Саніна разом з групою "The Hardkiss " завдяки своїй творчості завоювали величезну популярність, пише Politeka.net.
Колектив збирає повні зали, а його солістка стала часто з'являтися на різних шоу, паралельно ведучи Instagram.
У новому пості Юлія Саніна розповіла, про що вони згадують з гуртом, які плани вони будують. Примітно, що зірка підкріпила запис знімком, на якому її практично неможливо впізнати через білу перуку.
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"З таким трепетом згадуємо минулий тур і вже будуємо плани на наступний рік! Майбутнє літо буде дуже яскравим! Ми зустрінемося з вами на шоу "Десять" на НСК "Олімпійський" 18 червня, а ще, звичайно ж, на улюблених фестивалях!",- написала Саніна.
За дві години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"Ух вже цей довгоочікуваний Олімпійський! 🥵 ", "Як же хочеться вже літа. Довгоочікуваний Олімпійський❤️🔥 🔥", "зовсім недавно була на концерті, але вже хочу знову 😍 квиток на Олімпійський гріє душу) причина, по якій я чекаю літо, не через літо)))🔥❤️😍", - написали користувачі Мережі.
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