Солістка відомого українського гурту The Hardkiss, Юлія Саніна, розповіла, про який час згадує разом з гуртом, і до чого вони знову готуються.

Популярна українська співачка Юлія Саніна разом з групою "The Hardkiss " завдяки своїй творчості завоювали величезну популярність, пише Politeka.net.

Колектив збирає повні зали, а його солістка стала часто з'являтися на різних шоу, паралельно ведучи Instagram.

У новому пості Юлія Саніна розповіла, про що вони згадують з гуртом, які плани вони будують. Примітно, що зірка підкріпила запис знімком, на якому її практично неможливо впізнати через білу перуку.

"З таким трепетом згадуємо минулий тур і вже будуємо плани на наступний рік! Майбутнє літо буде дуже яскравим! Ми зустрінемося з вами на шоу "Десять" на НСК "Олімпійський" 18 червня, а ще, звичайно ж, на улюблених фестивалях!",- написала Саніна.

За дві години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Ух вже цей довгоочікуваний Олімпійський! 🥵 ", "Як же хочеться вже літа. Довгоочікуваний Олімпійський❤️🔥 🔥", "зовсім недавно була на концерті, але вже хочу знову 😍 квиток на Олімпійський гріє душу) причина, по якій я чекаю літо, не через літо)))🔥❤️😍", - написали користувачі Мережі.

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