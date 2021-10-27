Солистка известной украинской группы The Hardkiss, Юлия Санина, рассказала, о каком времени вспоминает вместе с группой, и к чему они снова готовятся.

Популярная украинская певица Юлия Санина вместе с группой "The Hardkiss" благодаря своему творчеству завоевали огромную популярность, пишет Politeka.net.

Коллектив собирает полные залы, а его солистка стала часто появляться на разных шоу, параллельно ведя Инстаграм.

В новом посте Юлия Санина рассказала, о чем они вспоминают с группой, какие планы они строят. Примечательно, что звезда подкрепила запись снимком, на котором ее практически невозможно узнать из-за белого парика.

"С таким трепетом вспоминаем прошедший тур и уже строим планы на следующий год! Будущее лето будет очень ярким! Мы встретимся с вами на шоу "Десять" на НСК "Олимпийский" 18 июня, а еще, конечно же, на любимых фестивалях!", - написала Санина.

За два часа публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Ух уж этот долгожданный Олимпийский! 🥵", "Как же хочется уже лета. Самый долгожданный олимпийский❤️🔥🔥", "Совсем недавно была на концерте, но уже хочу снова😍 Билет на Олимпийский греет душу) Причина, по которой я жду лето, не из-за лета)))🔥❤️😍", - написали пользователи Сети.

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