Популярная украинская певица Юлия Санина поделилась в сети ярким кадром, на котором продемонстрировала необычный образ.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась с фанатами удивительным фото своего очередного преображения. Также она показала кадр с украинскими знаменитостями на шоу "Маскарад" и обратилась к поклонникам в подписи к публикации.

На фотографии Юля продемонстрировала свой необычный "образ принцессы". На снимке она появилась в ярко-голубом пышном платье замысловатого фасона, которое подчеркнуло изящную фигуру и прикрыло декольте. больше всего внимания привлекает необычная прическа звезды – здесь у нее прямые короткие волосы в пышной укладке, а на лице яркий макияж в тон наряду и милая улыбка.

В подписи к фотографиям Санина написала: "Не пропустите сегодня фантастический выпуск @maskarad_1plus1! Не только потому, что будет два новых героя, не только потому, что я нарядилась то ли принцессой, то ли Натали Имбрульей… В этом выпуске впервые будут пародировать The Hardkiss".

Напомним, Санина из The Hardkiss в черном гриме поразила редким фото с сыном: "Какой Данька уже взрослый".

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Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss удивила новым смелым экспериментом с внешностью: "Полный разнос".